В Томске начался конкурс плакатов

СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-04T08:33:23+03:00

Принять участие в конкурсе плакатов могут дети и молодёжь в возрасте от 6 до 18 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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С 1 марта в муниципальных библиотеках начался ежегодный городской конкурс плакатов, приуроченный к юбилею Томска.

Тема конкурса, организованного Муниципальной библиотечной системой и библиотекой «Кольцевая», в этом году – «Многонациональная палитра Томска». Основная цель конкурса - привить детям и подросткам любовь к своей стране и своей малой Родине, научить ценить и беречь её культуру, уважать культуру и традиции других народов, проживающих на нашей земле, быть толерантными и вежливыми по отношению к людям другой национальности.

Принять участие в конкурсе плакатов могут дети и молодёжь в возрасте от 6 до 18 лет. Работы принимаются по 30 апреля во всех муниципальных библиотеках города.

По оценкам жюри будут выбраны победители и лауреаты конкурса в нескольких возрастных группах. На церемонии награждения, которая состоится в мае, в торжественной обстановке эти ребята будут отмечены дипломами и призами. Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке в библиотеке «Кольцевая».

Дополнительная информация: по телефону 41-32-00

ИСТОЧНИК KP.RU