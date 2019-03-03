2019-03-03T11:30:21+03:00
Происшествия

За угон старых «Жигулей» 30-летнему томичу грозит 5 лет лишения свободы

Мужчина угнал «восьмерку» в окрестностях Батурино
Татьяна Щукина
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Томич, очевидно, хотел покататься и "докатился" до уголовного лТомич, очевидно, хотел покататься и "докатился" до уголовного лФото: Архив "КП"
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Житель Томского района 1988 года рождения задержан по подозрению в угоне древнего детища отечественного автопрома. Раннее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, и вот теперь ему «светит» реальный срок.

Сообщение об угоне автомобиля ВАЗ 2108 поступило в дежурную часть ОМВД России по Томскому району. Подозреваемого задержали довольно быстро. По версии следствия, он неправомерно завладел «Жигулями». находясь в окрестностях села Батурино. С какой целью он решился на такое преступление, полицейские не сообщают. Вряд ли из материальных соображений: «восьмерку» дорого не продашь – тысяч за 60, если машина в хорошем состоянии.

Наверное, подозреваемый просто хотел покататься, поскольку уголовное дело в отношении него возбуждено по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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