За угон старых «Жигулей» 30-летнему томичу грозит 5 лет лишения свободы
Житель Томского района 1988 года рождения задержан по подозрению в угоне древнего детища отечественного автопрома. Раннее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, и вот теперь ему «светит» реальный срок.
Сообщение об угоне автомобиля ВАЗ 2108 поступило в дежурную часть ОМВД России по Томскому району. Подозреваемого задержали довольно быстро. По версии следствия, он неправомерно завладел «Жигулями». находясь в окрестностях села Батурино. С какой целью он решился на такое преступление, полицейские не сообщают. Вряд ли из материальных соображений: «восьмерку» дорого не продашь – тысяч за 60, если машина в хорошем состоянии.
Наверное, подозреваемый просто хотел покататься, поскольку уголовное дело в отношении него возбуждено по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU