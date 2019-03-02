В томском техникуме произошел пожар

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-02T11:42:40+03:00

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Вчера, 1 марта, в 19:00 в штаб томских спасателей поступило сообщение о возгорании. Звонили из учреждения высшего профессионального образования. Здание ссуза находится в Октябрьском районе. На вызов выехал экипаж МЧС. В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили полностью в 19:16 по местному времени. К счастью, никто не пострадал. Занятия у студентов к тому моменту закончились, а сторож эвакуировался самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU