В томском техникуме произошел пожар
Загорелся корпус в Октябрьском районе
Спасатели оперативно отреагировали на вызовФото: из открытых источников
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Вчера, 1 марта, в 19:00 в штаб томских спасателей поступило сообщение о возгорании. Звонили из учреждения высшего профессионального образования. Здание ссуза находится в Октябрьском районе. На вызов выехал экипаж МЧС. В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили полностью в 19:16 по местному времени. К счастью, никто не пострадал. Занятия у студентов к тому моменту закончились, а сторож эвакуировался самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU