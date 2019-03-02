Под Томском обнаружили огромную свалку куриного помета

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-02T11:26:45+03:00

Найдено то место, от которого идет вонь по всему городу. Фото: из открытых источников

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Специалисты Россельхознадзора провели рейд и нашли несанкционированную свалку из птичьих отходов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вполне вероятно, что это, как раз, та самая свалка, которая является причиной неприятного запаха в северной части города. На площади свыше 20 гектаров происходит несанкционированное хранение куриного помета, а также перекрытие верхнего плодородного слоя почвы перегноем с включениями яичной скорлупы, пуха, перьев.

- Отходы обнаружены на трех участках на территории Малиновского сельского поселения, в районе поселка Заречный, - уточнил начальник отдела госземнадзора Россельхознадзора по Томской области Виктор Матросов.

Отметим, что за такое загрязнение нарушителю грозит штраф от 40 до 80 тысяч рублей с компенсацией ущерба. Также за перекрытие участка отходами предусмотрено наказание в размере от 400 до 700 тысяч рублей.

Сейчас выясняется, кто создал эту свалку.

В городе работают две птицефабрики, кроме того, за вывоз отходов отвечают подрядные организации, с которыми на эту услугу заключен контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU