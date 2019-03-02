Под Томском обнаружили огромную свалку куриного помета
Специалисты Россельхознадзора провели рейд и нашли несанкционированную свалку из птичьих отходов, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Вполне вероятно, что это, как раз, та самая свалка, которая является причиной неприятного запаха в северной части города. На площади свыше 20 гектаров происходит несанкционированное хранение куриного помета, а также перекрытие верхнего плодородного слоя почвы перегноем с включениями яичной скорлупы, пуха, перьев.
- Отходы обнаружены на трех участках на территории Малиновского сельского поселения, в районе поселка Заречный, - уточнил начальник отдела госземнадзора Россельхознадзора по Томской области Виктор Матросов.
Отметим, что за такое загрязнение нарушителю грозит штраф от 40 до 80 тысяч рублей с компенсацией ущерба. Также за перекрытие участка отходами предусмотрено наказание в размере от 400 до 700 тысяч рублей.
Сейчас выясняется, кто создал эту свалку.
В городе работают две птицефабрики, кроме того, за вывоз отходов отвечают подрядные организации, с которыми на эту услугу заключен контракт.
ИСТОЧНИК KP.RU