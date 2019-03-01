Томский водитель укусил инспектора ДПС за локоть и получил 2 года условно

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-01T18:17:03+03:00

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Асиновский городской суд Томской области признал 39-летнего жителя районного центра виновным в совершении преступлений в отношении сотрудника ГИБДД. Мужчина обвинялся в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и в публичном оскорбление его же в связи с исполнением им должностных обязанностей.

«Установлено, что в сентябре 2018 года подсудимый, управлявший автомобилем в состоянии опьянения и остановленный сотрудниками ГИБДД, начал проявлять агрессию в отношении полицейских и выражаться в их адрес грубыми нецензурными выражениями в присутствии посторонних лиц. Находясь в патрульном автомобиле при составлении административного протокола, он попытался выдернуть видеорегистратор, а когда его действия были пресечены сотрудниками полиции, подсудимый с силой укусил за локоть одного из них, а затем ударил второго по лицу», - сообщи детали преступления в пресс-службе прокуратуры Томской области.

В суде «кусачий» водитель извинился перед полицейскими. А кроме того, он имеет на иждивении беременную жену. С учетом всех этих обстоятельств суд приговорил подсудимого к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU