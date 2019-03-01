На улице Челюскинцев в Томске введут одностороннее движение

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-01T10:31:39+03:00

Это позволит снизить транспортную нагрузку на данный участок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это мера, чтобы обеспечить безопасность юных пешеходов

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Одностороннее движение будет введено во второй половине марта по ул. Челюскинцев на участке от ул. Украинской до ул. Жуковского, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее решение накануне приняли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках рассмотрения вопроса благоустройства подходов к школе № 15 со стороны ул. Челюскинцев, Жуковского и Украинской.

По мнению членов комиссии – сотрудников профильных подразделений мэрии, ГИБДД и депутатов городской Думы, введение одностороннего движения по ул. Челюскинцев от ул. Украинской до ул. Жуковского позволит снизить транспортную нагрузку на этот участок улично-дорожной сети, тем самым, обеспечить безопасность юных пешеходов.

Также будут рассмотрены варианты обустройства пешеходных зон на подходах к школе № 15.

Фото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU