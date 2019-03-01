В Томской области на 24% увеличили выплаты приемным родителям

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-01T10:22:37+03:00

Сумма зависит от того, сколько детей сирот и какого их состояние здоровья

Изменить размер текста: A A

В Томской области увеличили ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, - сообщили в пресс-службе областной администрации. На эти цели региональный бюджет дополнительно направил 163,8 миллиона рублей.

Сегодня в Томской области насчитывается 2 997 замещающих (приемных и опекунских) семей, в которых воспитываются 4 306 детей-сирот. Семейное жизнеустройство сирот в Томской области составляет больше 90 %, то есть, в семьях воспитываются 9 из 10 сирот.

В среднем, выплаты замещающей семье увеличились на 24%. В том числе на тысячу рублей за каждого ребенка в месяц возросла сумма на содержание сирот в семье под опекой или попечительством.

Увеличился и базовый размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям. Как правило, именно в таких семьях воспитываются сироты, которые требуют особой заботы: дети с инвалидностью, с проблемным здоровьем или поведением, несколько братьев и сестер разного возраста.

Расчет для каждой замещающей семьи будет произведен индивидуально. Её размер зависит от того, сколько детей-сирот и с каким состоянием здоровья воспитываются в семье, приемная семья или опекунская, а также от районного коэффициента.

ИСТОЧНИК KP.RU