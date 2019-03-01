Пьяный селянин одолжил машину у соседа, чтобы доехать до Томска

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-01T08:50:56+03:00

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В селе Зырянское за долги по коммуналке у жителя арестовали автомобиль ВАЗ. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, транспортное средство сотрудники оставили на ответственное хранение должнику. Однако, при проверке выяснилось, что тот передал ее своему другу для поездки в соседнюю деревню. Приятель же, как выяснилось, поехал в Томск. В городе мужчину остановили сотрудники ГИБДД и составили протокол за вождение в нетрезвом виде. Машину отправили на штрафстоянку.

В итоге на владельца машины завели уголовное дело по ст. 312 УК РФ «незаконная передача имущества». Теперь мужчине кроме оплаты долга грозит еще и наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU