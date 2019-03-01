Томичей научат лепить китайские новогодние пельмени

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-01T08:23:23+03:00

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Всех желающих приглашают на празднование окончания восточного Нового года. 2 марта Институт Конфуция ТГУ проводит фестиваль китайской кухни.

Организаторы расскажут о современных китайских традициях, а также проведут мастер-класс по приготовлению одного из самых популярных восточных блюд – пельменей цзяоцзы. История этого блюда насчитывает почти 1500 лет.

– В этом году китайский Новый год начался 6 февраля, в Поднебесной его отмечают две недели, – рассказал директор ИК, заведующий кафедрой востоковедения ФИПН Артем Данков. – Обычно мы на празднике угощаем гостей традиционными китайскими блюдами, но в этот раз решили предложить нашим участникам приготовить его самим.

Такие пельмени делают со смешанными начинками, например, это свинина – говядина – баранина – лук, пекинская капуста – говядина. Нередко составляющей частью начинки становится рыба в сочетании с грибами или креветками. Чаще всего цзяоцзы имеют овальную или треугольную форму. В качестве соуса безоговорочное лидерство у соевого.

Праздник пройдет в столовой №1 ТГУ (1 этаж Центра культуры ТГУ). Начало в 14.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU