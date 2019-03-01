В Томске откроется еще один Центр молодежного творчества

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-01T08:09:53+03:00

Проекты «Интеллекта» будут развиваться в области аддитивных технологий (3D-печать) и приборостроения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 марта, в ОЭЗ «Томск» состоится открытие Центра молодежного инновационного творчества ТГУ «Интеллект».

ЦМИТ создан в партнерстве с администрацией Томской области и ориентирован на студентов и школьников. Проекты «Интеллекта» будут развиваться в области аддитивных технологий (3D-печать) и приборостроения, будет создана образовательная программа для вузов, техникумов, колледжей и уроков технологии в школах.

В Центре есть компьютерный класс для программирования/моделирования и производственная площадка для работы с радиоэлектронными компонентами и станками с ЧПУ.

В открытии ЦМИТ примут участие заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Адрес центра: пр. Развития, 3 офис 105.

ИСТОЧНИК KP.RU