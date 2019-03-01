В Томске самое дешевое масло и дорогая колбаса

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-01T07:45:49+03:00

Наш город лидирует по самой привлекательной цене на сливочное масло и сметану Фото: Евгения ГУСЕВА

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Томскстат опубликовал данные о ценах на продовольственные товары по итогам февраля. Сравнивались продукты в разных городах Сибири, чтобы узнать, где они дешевле, а где - дороже. Так, лидером низких цен стал Барнаул. Гречку. Яйца и курицу там можно купить по самый доступной цене. Например, 10-к яиц стоит 52.60 рублей, в Томске – 61,09 рублей. Напротив, самым «дорогим» городом оказался Иркутск, где средние цены выше томских на 10-12 рублей. Наш же город лидирует по самой привлекательной цене на сливочное масло и сметану. Килограмм масла стоит 396,81 рублей, сметаны – 147, 11 рублей.

По данным специалистов, хлеб в Томске стоит 42,45 рублей за 1 кг. Ржаной – 52, 17 рублей, гречка – 38,22 за кг, литр молока – 53,47 рублей, кило говядины – 346, 62 рубля, курицы – 147, 75 рублей, картофеля – 20,27 рублей, сахара – 50. 84 рубля. Самым дорогим товаром оказалась томская вареная колбаса, которая стоит 409,97 рублей за кг.

ИСТОЧНИК KP.RU