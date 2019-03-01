4,4 тысяч мест в детсадах добавятся в Томской области к 2022 году

СЕГОДНЯ 05:54 2019-03-01T05:57:33+03:00

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Начальник регионального департамента общего образования Ирина Грабцевич сообщила о планах областной власти по значительному росту мест для малышей в государственных и частных детских садах в ближайшие 3 года. По словам чиновника, до 2022 года предполагается построить 17 дошкольных учреждений для более двух тысяч детей. Примерно такое же количество мест может появиться в частных садах.

Отметим, что расширение сети детсадов будет вестись с привлечением федеральных средств в рамках нацпроекта «Демография». Уже в текущем году будут построены 7 детских садов в Томском, Кожевниковском, Шегарском, Первомайском, Молчановском, Зырянском районах и Томске. В частности в областном центре должны появиться сады в новых микрорайонах «Радонежский» и «Южные Ворота». По данным обладминистрации, общая вместимость новых учреждений составит почти 1 тысяч мест.

«Что касается ясельных групп, есть потребность в создании новых мест в 13 муниципальных образованиях Томской области», — отметила Грабцевич.

ИСТОЧНИК KP.RU