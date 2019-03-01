Томичей приглашают помочь больным детям в благотворительном марафоне
В пятницу, 1 марта, в Томске стартует 3-х месячный благотворительный марафон, который организует фонд «Обыкновенное чудо».
«В рамках акции десятки детей-инвалидов получат помощь на лечение и реабилитацию, а также пройдет не менее 30 благотворительных мероприятий в Томске и районах области», - сообщила детали предстоящего события пресс-служба региональной администрации. Пойдут ярмарки, концерты, футбольные матчи. Спектакли, на которых будет организован сбор средств для больных детей.
В субботу, 2 марта, состоится первая социальная акция, - 50 детей с инвалидностью получат бесплатную консультацию Евгения Кожевникова — врача травматолога-ортопеда ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» (Барнаул). Последние мероприятия благотворительного марафона запланированы на 1 июня и пройдут в День защиты детей в Городском саду Томска.
Полный график всех мероприятий марафона «Обыкновенное чудо» размещен на сайте chudo.tomsk.ru.
Там же можно познакомиться с историями детей, которым сейчас нужна помощь
ИСТОЧНИК KP.RU