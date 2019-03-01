Томичей приглашают помочь больным детям в благотворительном марафоне

СЕГОДНЯ 03:17 2019-03-01T03:52:01+03:00

У этих детей впереди большая жизнь, если им помочь. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Для всех неравнодушных пройдут более 30 мероприятий со сбором средств на лечение ребят

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В пятницу, 1 марта, в Томске стартует 3-х месячный благотворительный марафон, который организует фонд «Обыкновенное чудо».

«В рамках акции десятки детей-инвалидов получат помощь на лечение и реабилитацию, а также пройдет не менее 30 благотворительных мероприятий в Томске и районах области», - сообщила детали предстоящего события пресс-служба региональной администрации. Пойдут ярмарки, концерты, футбольные матчи. Спектакли, на которых будет организован сбор средств для больных детей.

В субботу, 2 марта, состоится первая социальная акция, - 50 детей с инвалидностью получат бесплатную консультацию Евгения Кожевникова — врача травматолога-ортопеда ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» (Барнаул). Последние мероприятия благотворительного марафона запланированы на 1 июня и пройдут в День защиты детей в Городском саду Томска.

Полный график всех мероприятий марафона «Обыкновенное чудо» размещен на сайте chudo.tomsk.ru.

Там же можно познакомиться с историями детей, которым сейчас нужна помощь

ИСТОЧНИК KP.RU