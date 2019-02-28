В Томске девушка-таксист поневоле возила наркоторговцев

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-28T12:58:26+03:00

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Девушка-таксист стала невольным свидетелем преступной деятельности наркоторговцев. Как обычно, она вышла на смену и взяла заказ, где клиент указал аж пять адресов. Ничего не подозревая, она забрала своих пассажиров – мужчину и женщину с улицы Островского. На первой же остановке мужчина куда-то вышел на две минуты, затем вернулся в машину. На следующей схема повторилась, а на третьей к нему подбежали шестеро человек и набросились.

Пассажир попробовал вернуться в машину, резко дернув ручку на задней двери, но сломал ее. Как позже рассказала таксист, с той стороны у нее установлено детское кресло и стоит блокировка на открытие двери. В следующую секунду ее пассажирку тоже вытащили из автомобиля и уложили лицом на снег. Как пояснили задержатели – сотрудники внутренних органов – это наркоторговцы, которые делали закладки.

Задержанные разработали хитрую схему поездок в такси, раскидывая пакетики с героином по адресам.

То, что пережила таксист, работавшая всего пару месяцев, сложно описать словами. Она думала, что ее сейчас тоже схватят и выкинут из автомобиля. Мать троих детей оказалась напуганной не на шутку. К счастью, все обошлось и ее не стали проверять, как соучастника. Но те три часа, проведенные с дознавателями - оставляют сильные впечатления. Вот такая небезопасная профессия.

ИСТОЧНИК KP.RU