В Томской области жена сожгла мужа, застав с любовницей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-28T11:58:26+03:00

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Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, вынесен приговор ревнивой женщине, которая расправилась со своим мужем. Весной 2017 года 53-летняя жительница Кожевниковского района совершила убийство. Решив помириться с мужем, что сбежал от нее в Аникино, она приехала к супругу в гости. Тот в течение длительного времени проживал отдельно в строительном вагончике в окрестностях села Томского района. Официальная жена застала супруга с молодой женщиной. На почве ревности подсудимая вылила на пол вагончика бензин из бутылки и подожгла его. После чего скрылась с места преступления.

В результате возникшего пожара мужчина погиб от отравления угарным газом, а его подруга получила ожоги различных частей тела. Она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суду предстоит решить вопрос о назначении наказания подсудимой.

ИСТОЧНИК KP.RU