15% томичей рассказали, что им удалось устроиться в компанию мечты

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-28T11:10:00+03:00

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Портал по поиску работы Зарплата.ру попросил 410 горожан назвать организации, в которых они хотели бы работать. Так, 86% жителей Томска хотели бы перейти на работу в другую компанию. И только 14% отметили, что их устраивает нынешний работодатель.

Говоря о компании мечты, чаще всего томичи называли «Газпром» - таких ответов набралось 24%. Также среди компаний, привлекающих респондентов, оказались «Лента», «KDV», «Сбербанк», «Альфа-банк» и «Яндекс».

Больше половины горожан – 53% – признались, что критерием, который привлекает в компании в первую очередь, является размер зарплат. 12% обращают внимание на возможность карьерного роста, 11% - на высокий статус компании, 9% - на ее известность и громкое имя. Еще 9% респондентов отметили, что для них важны бонусы, предоставляемые работодателем, а 6% хотят работать в определенной компании благодаря ее яркому фирменному стилю.

При этом 15% томичей рассказали, что пытались устроиться в компанию своей мечты, и им это удалось.

32% также предпринимали такие попытки, но их не взяли. А больше половины опрошенных не стремились погнаться за своей мечтой.

ИСТОЧНИК KP.RU