В Томске поющие семьи поборются за звание самой талантливой

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-28T10:52:32+03:00

В концерте примут участие учащиеся всех отделений школы со своими родителями

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Фестиваль «Папа, мама, я – музыкальная семья» пройдет в томской детской школе искусств в пятницу, 1 марта в 18.3 по адресу пр. Ленина, 76. Это ежегодный общешкольный фестиваль, который уже стал традиционным.

В концерте примут участие учащиеся всех отделений школы со своими родителями и другими членами семьи. Так, семья Воронковых стала участником фестиваля в полном составе. Участники исполнят номера в различных жанрах, а лучших ждут поощрительные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU