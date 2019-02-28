В Томске поющие семьи поборются за звание самой талантливой
Учащиеся музыкальной школы споют вместе со своими родными
В концерте примут участие учащиеся всех отделений школы со своими родителями
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Фестиваль «Папа, мама, я – музыкальная семья» пройдет в томской детской школе искусств в пятницу, 1 марта в 18.3 по адресу пр. Ленина, 76. Это ежегодный общешкольный фестиваль, который уже стал традиционным.
В концерте примут участие учащиеся всех отделений школы со своими родителями и другими членами семьи. Так, семья Воронковых стала участником фестиваля в полном составе. Участники исполнят номера в различных жанрах, а лучших ждут поощрительные призы.
ИСТОЧНИК KP.RU