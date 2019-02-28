2019-02-28T08:45:48+03:00
Происшествия

Фальшивый мебельщик задержан полицией в городе Северске

Мужчине грозит лишение свободы сроком в 2 года
Татьяна Щукина
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Мошенник, который предлагал горожанам изготовить мебель, но не выполнял обещания, задержан сотрудниками УМВД России по ЗАТО Северск. Злоумышленника удалось установить благодаря одному из пострадавших. Обратившихся с заявлением в городскую дежурную часть.

Подозреваемым оказался мужчина 1970 года рождения, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

«В настоящее время задержанный подозревается в совершении трех аналогичных преступлений. Причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба регионального УВД.

В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество», он может отправиться в колонию на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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