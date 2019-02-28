Томские спасатели извлекли из колодца застрявшего мужчину

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-28T08:08:00+03:00

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В среду, в 22:37 в поисково-спасательную службу поступил звонок от жителя Томска. Который сообщил, что в одном из колодцев на улице Усова застрял человек. Звонивший был обеспокоен тем, что застрявший может замерзнуть в своей «ловушке». Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС довольно быстро справились с проблемой и уже в 23:10 передала пострадавшего полицейским. Никаких повреждений мужчина не получил. По словам спасателей, предположительно, застрявший в колодце гражданин не имеет постоянного места жительства.

Напоминаем. что прямой телефон спасателей 003.

ИСТОЧНИК KP.RU