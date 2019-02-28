Выплаты опекунам и приемным родителям вырастут в Томской области

СЕГОДНЯ 06:18 2019-02-28T06:27:18+03:00

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В четверг, 28 февраля, в 10 часов началось 27-е собрание Законодательной Думы Томской области. Среди прочего, депутаты рассмотрят повышение опекунских выплат.

«Сейчас в регионе выплата на содержание ребенка составляет для южных районов —5 609 рублей, для жителей северных районов — 6 833 рубля. Законопроектом предлагается увеличить эти суммы до 7 650 и 9 100 рублей соответственно», - сообщила пресс-служба областного парламента.

Изменения коснутся и размера вознаграждения приемному родителю, которое пока установлено в следующих размерах: за воспитание одного ребенка – 3300 руб., за воспитание двух детей – 6600 руб., за воспитание трех детей – 9900 руб., за каждого последующего ребенка – по 2200 руб. По словам представителей областной думы, «законопроектом предлагается увеличить размер вознаграждения: за воспитание одного ребенка – 4300 руб., за воспитание двух детей – 8600 руб., за воспитание трех детей – 12900 руб., за каждого последующего ребенка – по 2870 руб.»

ИСТОЧНИК KP.RU