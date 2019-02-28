2019-02-28T06:27:18+03:00
Общество

Выплаты опекунам и приемным родителям вырастут в Томской области

Депутаты облдумы приступили к рассмотрению законопроекта
Татьяна Щукина
Поделиться:
Томские депутаты намерены поддержать опекунов и приемные семьи. Фото: gazeta-vibor.comТомские депутаты намерены поддержать опекунов и приемные семьи. Фото: gazeta-vibor.com
Изменить размер текста:

В четверг, 28 февраля, в 10 часов началось 27-е собрание Законодательной Думы Томской области. Среди прочего, депутаты рассмотрят повышение опекунских выплат.

«Сейчас в регионе выплата на содержание ребенка составляет для южных районов —5 609 рублей, для жителей северных районов — 6 833 рубля. Законопроектом предлагается увеличить эти суммы до 7 650 и 9 100 рублей соответственно», - сообщила пресс-служба областного парламента.

Изменения коснутся и размера вознаграждения приемному родителю, которое пока установлено в следующих размерах: за воспитание одного ребенка – 3300 руб., за воспитание двух детей – 6600 руб., за воспитание трех детей – 9900 руб., за каждого последующего ребенка – по 2200 руб. По словам представителей областной думы, «законопроектом предлагается увеличить размер вознаграждения: за воспитание одного ребенка – 4300 руб., за воспитание двух детей – 8600 руб., за воспитание трех детей – 12900 руб., за каждого последующего ребенка – по 2870 руб.»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фальшивый мебельщик задержан полицией в городе Северске
Томские спасатели извлекли из колодца застрявшего мужчину
За «бизнес на мертвых» участковый из Томска получил условный срок
Безналичная оплата в томском транспорте будет внедрена с 1 июля
В Томске педагоги-мужчины посоревнуются на «Рыцарском турнире»
Несколько компаний предложили свои системы оплаты за проезд в Томске
В Томской области снизилось число инфарктов и инсультов
Томичей приглашают стать волонтерами на чемпионате «Абилимпикс – 2019»
В Каргаске столкнулись два автомобиля Toyota, травмирована девушка
Дрова рассыпались, самосвал сгорел, водителя – в колонию
Тело 21-летнего студента нашли в Томске после 8 месяцев поисков
Жительница Томска выиграла автомобиль в 1 млн рублей, покупая кошачий корм
Стало известно имя томского «Воспитателя года-2019»
За «пьяное» ДТП со смертью двух человек томич получил 5 лет колонии
Главный томский пристав рассказал, как вскрываются квартиры должников
В Томске и области снят карантин по гриппу и ОРВИ
56-летняя женщина - водитель попала в больницу после аварии у Корнилово
Два лесовоза столкнулись в Томской области, в ДТП пострадал водитель
«Телефон доверия» о давлении на бизнес начал работу в томском СК