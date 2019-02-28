2019-02-28T05:56:49+03:00
Происшествия

За «бизнес на мертвых» участковый из Томска получил условный срок

К настоящему времени мужчина больше не служит в полиции
Татьяна Щукина
Поделиться:
Подсудимый раскаялся в содеянномПодсудимый раскаялся в содеянномФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд вынес приговор экс-участковому, который за деньги предоставлял одному из похоронных фирм города данные на людей, умерших на его участке. За свою «предпринимательскую деятельность»: было доказано получение мужчиной 43 тысяч рублей, суд приговорил бывшего стража порядка к 3,5 годам лишения свободы условно, сообщает облпрокуратура.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Томской области, мягки приговор объясняется тем, что в судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью и раскаялся в содеянном. К тому же, он имел положительную характеристику личности.

К сожалению, данный случай не является исключительным для сотрудников полиции. Так, в феврале прокурор Октябрьского района города Томска направил в суд уголовное дело в отношении другого экс-участкового, который также действовал в коммерческих интересах ритуального агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Безналичная оплата в томских маршрутках будет внедрена с 1 июля
В Томске педагоги-мужчины посоревнуются на «Рыцарском турнире»
Несколько компаний предложили свои системы оплаты за проезд в Томске
В Томской области снизилось число инфарктов и инсультов
Томичей приглашают стать волонтерами на чемпионате «Абилимпикс – 2019»
В Каргаске столкнулись два автомобиля Toyota, травмирована девушка
Дрова рассыпались, самосвал сгорел, водителя – в колонию
Тело 21-летнего студента нашли в Томске после 8 месяцев поисков
Жительница Томска выиграла автомобиль в 1 млн рублей, покупая кошачий корм
Стало известно имя томского «Воспитателя года-2019»
За «пьяное» ДТП со смертью двух человек томич получил 5 лет колонии
Главный томский пристав рассказал, как вскрываются квартиры должников
В Томске и области снят карантин по гриппу и ОРВИ
56-летняя женщина - водитель попала в больницу после аварии у Корнилово
Два лесовоза столкнулись в Томской области, в ДТП пострадал водитель
«Телефон доверия» о давлении на бизнес начал работу в томском СК