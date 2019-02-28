За «бизнес на мертвых» участковый из Томска получил условный срок

СЕГОДНЯ 05:56 2019-02-28T05:56:49+03:00

К настоящему времени мужчина больше не служит в полиции

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Октябрьский районный суд вынес приговор экс-участковому, который за деньги предоставлял одному из похоронных фирм города данные на людей, умерших на его участке. За свою «предпринимательскую деятельность»: было доказано получение мужчиной 43 тысяч рублей, суд приговорил бывшего стража порядка к 3,5 годам лишения свободы условно, сообщает облпрокуратура.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Томской области, мягки приговор объясняется тем, что в судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью и раскаялся в содеянном. К тому же, он имел положительную характеристику личности.

К сожалению, данный случай не является исключительным для сотрудников полиции. Так, в феврале прокурор Октябрьского района города Томска направил в суд уголовное дело в отношении другого экс-участкового, который также действовал в коммерческих интересах ритуального агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU