Безналичная оплата в томских маршрутках будет внедрена с 1 июля

СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-27T18:23:45+03:00

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Уже летом 2019 года томичи смогут расплачиваться в общественном транспорте не наличкой, а банковскими картами. Об этом сообщил в среду, 27 февраля, заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев.

Представители власти убеждены, что безналичная система оплаты проезда покажет реальные доходы перевозчиков. Это все здорово, но у горожан возникает вполне закономерный вопрос: как нововведение скажется на цене проезда? Ведь оснащение каждого автобуса контрольно-кассовым аппаратом с фискальной памятью и терминалом безналичной оплаты стоит 60-70 тысяч рублей. Плюс должен появиться единый оператор по сбору информации и техническому обслуживанию проекта. Сумма затрат в итоге складывается огромная. Брюханцев заверил, что все расходы по установке техники обязан взять на себя перевозчик. «Затраты перевозчиков на установку оборудования ни в коем случае не должны лечь на плечи томичей», –пообещал он. Но как оно пойдет в реальности – покажет время.

Отметим, что обязанность с 1 июля установить кассовые аппараты с фискальной картой памяти в транспорте вменяется федеральным законом о контрольно-кассовой технике.

ИСТОЧНИК KP.RU