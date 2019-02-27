В Томске педагоги-мужчины посоревнуются на «Рыцарском турнире»
Пройдет конкурс на звание лучшего учителя
фото: пресс-служба администрации города Томска.
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28 февраля в 16.00 в актовом зале Дома союзов состоится II Открытый городской конкурс мужчин-педагогов Томска «Рыцарский турнир-2019».
Конкурс проводится в три этапа. В отборочном этапе оценивались видеоинтервью 32 претендентов. В следующем туре приняли участие 20 лучших участников, которые представили видеоролик о себе.
В очный этап прошли 7 финалистов, набравших наибольшее количество баллов.
Финалистам предстоит состязаться в трёх конкурсных испытаниях: «Самопрезентации», интеллектуальном конкурсе «Рыцарский поединок» и «Творческом задании».
ИСТОЧНИК KP.RU