В Томске педагоги-мужчины посоревнуются на «Рыцарском турнире»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-27T13:17:02+03:00

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28 февраля в 16.00 в актовом зале Дома союзов состоится II Открытый городской конкурс мужчин-педагогов Томска «Рыцарский турнир-2019».

Конкурс проводится в три этапа. В отборочном этапе оценивались видеоинтервью 32 претендентов. В следующем туре приняли участие 20 лучших участников, которые представили видеоролик о себе.

В очный этап прошли 7 финалистов, набравших наибольшее количество баллов.

Финалистам предстоит состязаться в трёх конкурсных испытаниях: «Самопрезентации», интеллектуальном конкурсе «Рыцарский поединок» и «Творческом задании».

ИСТОЧНИК KP.RU