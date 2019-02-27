Несколько компаний предложили свои системы оплаты за проезд в Томске

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-27T13:01:36+03:00

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Томичам рассказали о принципах работы системы безналичного расчета в общественном транспорте, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Одним из основных требований к разработчикам стала доступность системы для горожан, простота в использовании и сохранение социальных льгот. Оборудование одной из компаний – «ИнфоКом» из Красноярска было протестировано в электротранспорте.

Так, при входе в общественный транспорт пассажир может поднести к терминалу самообслуживания банковскую карту, мобильный телефон, часы или другое приспособленное для этого устройства. Затем автоматически средства списываются со счета в размере тарифа на проезд. В случае, если человек имеет льготы, например, по возрасту, ему необходимо единожды подтвердить наличие льготы на проезд в общественном транспорте в органах социальной защиты и зарегистрировать банковскую карту.

Билет терминал самообслуживания не выдает, проверить факт оплаты проезда может кондуктор с помощью специального терминала.

Как отмечают разработчики, специальное приложение для оплаты проезда устанавливать на телефон не нужно. Также свои проекты для рассмотрения предложили разработчики из Томского госуниверситета, компании «Газпром» и др. Подрядчик по поставке оборудования будет определен в ходе конкурсных процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU