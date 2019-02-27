В Томской области снизилось число инфарктов и инсультов

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-27T12:36:50+03:00

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За последние пять лет смертность от болезней системы кровообращения снизилась в регионе на 9 процентов — с 519,6 до 473,6 случая на 100 тысяч населения. Это меньше, чем в Сибирском федеральном округе (542,4) и в среднем по России (573,6).

- В центр ОКБ доставляют наиболее тяжелых пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения. В НИИ кардиологии — тех, у кого случился острый инфаркт миокарда. Кроме того, в кардиологическое отделение ОКБ госпитализируются пациенты с нестабильной стенокардией, первичные сосудистые отделения работают также в Стрежевом, Асине и Колпашеве, — сообщила замначальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Елена Шаталова.

В 2018 году пациентами регионального сосудистого центра Томской ОКБ стали 2 668 человек, врачи регионального сосудистого центра НИИ кардиологии помогли 1292 пациентам.

Получить специализированную амбулаторную кардиологическую медицинскую помощь жители региона могут в открывшемся кардиодиспансере: он начал работать в 2019 году на базе консультативно-диагностического отделения НИИ кардиологии. За время работы кардиодиспансера к врачам обратились 3 623 жителя Томска и районов области.

Для определения инсульта применяется метод УЗП: попросите человека улыбнуться, заговорить и поднять обе руки. Если человек не может улыбнуться, произнести простое связное предложение, у него ослабла одна рука — срочно вызывайте «скорую». Время, за которое можно успеть восстановить кровоток и остановить гибель клеток, — 4 часа. Позвонить в «скорую помощь» можно по номеру 03 со стационарного телефона или 103 с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU