Томичей приглашают стать волонтерами на чемпионате «Абилимпикс – 2019»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-27T12:16:22+03:00

Это национальный конкурс профессионального мастерства для инвалидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добровольцам предстоит помогать на конкурсных площадках и вести экскурсии

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С 1 по 12 марта пройдет набор волонтеров на региональный чемпионат «Абилимпикс – 2019».

Это национальный конкурс профессионального мастерства для инвалидов. В нашем регионе он пройдет в четвертый раз с 15 по 17 апреля. В соревнованиях по 13 компетенциям примут участие студенты техникумов, колледжей и вузов, по четырем — школьники, и по четырем — специалисты.

- Основные задачи волонтеров — сопровождение конкурсных площадок, координация гостей и проведение экскурсий. Главным преимуществом является возможность получить волонтерский опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк.

Волонтером может стать студент любого техникума или колледжа Томска. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8-952-803-0014, Алина Штейнингер.

ИСТОЧНИК KP.RU