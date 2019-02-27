Томичей приглашают стать волонтерами на чемпионате «Абилимпикс – 2019»
С 1 по 12 марта пройдет набор волонтеров на региональный чемпионат «Абилимпикс – 2019».
Это национальный конкурс профессионального мастерства для инвалидов. В нашем регионе он пройдет в четвертый раз с 15 по 17 апреля. В соревнованиях по 13 компетенциям примут участие студенты техникумов, колледжей и вузов, по четырем — школьники, и по четырем — специалисты.
- Основные задачи волонтеров — сопровождение конкурсных площадок, координация гостей и проведение экскурсий. Главным преимуществом является возможность получить волонтерский опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк.
Волонтером может стать студент любого техникума или колледжа Томска. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8-952-803-0014, Алина Штейнингер.
ИСТОЧНИК KP.RU