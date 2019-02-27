2019-02-27T12:16:22+03:00
Общество

Томичей приглашают стать волонтерами на чемпионате «Абилимпикс – 2019»

Добровольцам предстоит помогать на конкурсных площадках и вести экскурсии
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Это национальный конкурс профессионального мастерства для инвалидовЭто национальный конкурс профессионального мастерства для инвалидовФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 по 12 марта пройдет набор волонтеров на региональный чемпионат «Абилимпикс – 2019».

Это национальный конкурс профессионального мастерства для инвалидов. В нашем регионе он пройдет в четвертый раз с 15 по 17 апреля. В соревнованиях по 13 компетенциям примут участие студенты техникумов, колледжей и вузов, по четырем — школьники, и по четырем — специалисты.

- Основные задачи волонтеров — сопровождение конкурсных площадок, координация гостей и проведение экскурсий. Главным преимуществом является возможность получить волонтерский опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк.

Волонтером может стать студент любого техникума или колледжа Томска. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8-952-803-0014, Алина Штейнингер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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