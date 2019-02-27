В Каргаске столкнулись два автомобиля Toyota, травмирована девушка
Автомобили Toyota Сorolla и Toyota Vitz попали в ДТП в Каргасокском районе Томской области утром вторника, 26 февраля.
«Около 09 часов 05 минут в селе Каргасок на перекрестке неравнозначных дорог, по предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Toyota Сorolla не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Vitz, под управлением 35-летнего водителя, который двигался по главной дороге», - сообщила подробности аварии пресс-служба УВД Томской области.
При столкновении пострадала 17-летняя девушка – пассажир автомобиля Toyota Vitz, с травмами она была доставлена в больницу.
В тот же день, по информации полицейского ведомства, около 12 часов 10 минут в селе Мельниково на улице Кирова, 74а, водитель автомобиля Nissan Tiida задел крылом машины 8-летнего ребенка, перебегавшего дорогу. С места происшествия мальчик убежал, но позже сам обратился в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU