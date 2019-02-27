Дрова рассыпались, самосвал сгорел, водителя – в колонию

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-27T09:25:34+03:00

В такой ситуации больше всего жаль сгоревшую машину и ее владельца Фото: Архив "КП"

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Трагикомическая ситуация произошла в одной из деревень Томской области в в августе 2018 года. Впрочем, истинному владельцу самосвала, которому был нанесен непоправимый урон, было не до смеха. В один из дней он не нашел возле дома своей машины, груженой дровами. Как выяснилось позже, ее угнал односельчанин и укатил к своей знакомой в соседнюю деревню. Перед тем 31-летний мужчина крепко выпил и захотел романтики.

В процессе движения нетрезвый Ромео неловко поднял кузов, дрова рассыпались по дороге, а сам самосвал съехал с обочины, незаконный водитель выпал из кабины. Происшествие его не остановило и он продолжил путь. В поле самосвал загорелся…

Суд по достоинству оценил похождения ранее судимого и неработающего угонщика: он был приговорен к 5 годам лишения свободы. Осужденный посчитал это наказание несправедливым и подал апелляцию. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области, Томский областной суд оставил прежний приговор в силе. Селянин отбыл в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU