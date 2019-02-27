Тело 21-летнего студента нашли в Томске после 8 месяцев поисков

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-27T09:32:46+03:00

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Безвременно оборвалась жизнь одного из студентов СибГМУ, приехавшего учиться в областной центр из района Томской области. Молодого человека звали Кирилл Папин, и его имя стало известно томской общественности в июне 2018 года, когда в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение об его поисках.

По записям камер видеонаблюдения было установлено, что 25 июня юноша рано утром вышел из общежития на Московском тракте и пошел по направлению к магазину. С тех пор сведений о нем не поступало.

Волонтеры , родственники и полиция 8 месяцев безуспешно искали Кирилла, но вот в группе «Лизы Алерт» появилось трагическое сообщение:

«Пропавший 25 июня 2018 года Папин Кирилл Вячеславович найден, погиб. Наши соболезнования родным и близким.. Спасибо всем, кто участвовал в поиске».

Тело было найдено в лесу за Коммунальным мостом. Причины гибели студента не оглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU