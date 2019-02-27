Жительница Томска выиграла автомобиль в 1 млн рублей, покупая кошачий корм

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-27T08:09:21+03:00

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Томичка Ирина Дакунина получила сертификат на покупку автомобиля номиналом в 1 000 000 рублей. Такой подарок ей достался в конкурсе от бренда кормов для домашних питомцев PURINA. Покупатели сохраняли чеки, чтобы побороться за главный приз – сертификат на приобретение автомобиля, туристической поездки или товаров для животных.

- В очередной раз я пришла в зоомагазин, продавец рассказала про акцию и после оплаты дала стереть картинку. Под ней оказался подарок – корм. Мне также посоветовали зарегистрировать чек на сайте – вдруг повезет? И тут спустя несколько дней поступает звонок и сообщают, что я обладатель главного приза! После разговора и поздравлений я заплакала... и заплакала от счастья, что чудеса ведь на свете действительно бывают, главное верить в это. Я действительно на седьмом небе от счастья, хочется выбежать на улицу и кричать, чтобы слышали все! – призналась Ирина.

Теперь счастливая победительница сможет купить машину своей мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU