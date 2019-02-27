2019-02-27T07:28:56+03:00
Общество

Стало известно имя томского «Воспитателя года-2019»

Теперь она поборется за победу на региональном этапе Всероссийского конкурса
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Награду победителю вручил мэр томска Иван КляйнНаграду победителю вручил мэр томска Иван КляйнФото: Предоставлено "КП"
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Выбор лучшего воспитателя в Томске проходил в несколько этапов. В заочном этапе приняли участие педагоги из 17 детских садов. Экспертная комиссия рассмотрела их интернет-портфолио, эссе на тему «Я – педагог», конспект занятия «Педагогическая находка», «Визитную карточку» - видеоролик, рассказывающий об учебной, воспитательной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях педагога и определила 15 участников, продолживших состязание в очном этапе конкурса.

Победу одержала педагог детского сада №89 Светлана Пономарева. Ее опыт работы признали передовым, а мастер-класс – наиболее интересным.

В числе победителей также оказались воспитатель детского сада № 8 Анастасия Самойленко, учитель-логопед ДОУ № 99 Ирина Федосеева и воспитатель ДОУ № 96 Оксана Зепсен. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Самойленко.

Все вместе они представят Томск на региональном этапе Всероссийского конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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