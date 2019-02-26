За «пьяное» ДТП со смертью двух человек томич получил 5 лет колонии

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-26T16:03:54+03:00

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В городе Стрежевой Томской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о «пьяном» ДТП, унесшем жизни двух человек. Виновным в преступлении признан ранее не судимый 32-летний мужчина.

«Установлено, что 29 июня 2018 года утром обвиняемый, передвигавшийся на автомобиле «Honda Аccord» по трассе между городами Стрежевой и Нижневартовск, в нарушение правил дорожного движения не выбрал безопасной скорости движения, в результате чего не справился с управлением и на 19 километре трассы выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet Spark», - сообщила детали дела пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве уточнили, что в крови нетрезвого лихача было обнаружено содержание алкоголя в размере 0,4% - мужчина употреблял спиртное ночью накануне поездки. Результатом его действий стала смерть водителя и пассажира «Шевроле»: в ДТП они получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались на месте происшествия.

Свою вину стрежевчанин признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также виновный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU