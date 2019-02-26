Главный томский пристав рассказал, как вскрываются квартиры должников

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-26T15:42:47+03:00

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Руководитель Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Томской области Иван Конгаров дал пресс-конференцию, на которой объяснил, в каких случаях дверь злостного должника может быть вскрыта без его согласия. Этот инструмент работы УФССП практикует с 2018 года, и он абсолютно законен. Последовательность операций проста: на двери должника приставы оставляют наклейку с предупреждением, что в случает трехдневной неявки в службу СП данное жилье будет вскрыто для описания имущества.

Новый метод взыскания задолженности доказал свою эффективность: всего наклейки появились на 255 квартирах томичей, 150 из них после этого произвели полную или частичную оплату долга, 70 человек сами впустили приставов для описи имущества, 6 квартир были вскрыты с помощью «болгарки».

Конгаров отметил, что такое вскрытие квартир является шоком и для самих должников и для их соседей. Да и для самих приставов это дело – сплошной стресс: так, один из должников – пожилой мужчина – однажды накинулся на сотрудника УФССП с топором.

Счастье, что тому удалось увернуться.

Однако, несмотря на все трудности и неудобства, связанные с принудительным вскрытием жилья, в 2019 году приставы намерены применять подобную практику чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU