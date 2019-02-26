2019-02-26T10:20:00+03:00
Общество

В Томске и области снят карантин по гриппу и ОРВИ

В начале года уровень заболеваемости превышал норму более чем на 40 %
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Гриппа можно больше не боятьсяГриппа можно больше не бояться
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Специалисты управления Роспотребнадзора проанализировали показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Томской области и отменили карантин, введенный на территории региона в связи с превышением эпидпорогов.

«Учитывая данные эпидемиологического мониторинга гриппа и ОРВИ постановляю отменить все ограничительные мероприятия в подведомственных учреждениях, масочный режим в учреждениях, связанных с массовым скоплением людей, в том числе аптеках, транспорте. А также на предприятиях общественного питания, торговли и культурно-досуговых учреждениях», — сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по Томской области Виктора Пилипенко.

Напомним, в начале года уровень заболеваемости превышал нормативы более чем на 45 процентов в области, в городе – почти на 40 процентов. В результате чего три школы, 98 классов в 31 школе эпидемиологи закрыли полностью. На сегодняшний день по данным ведомства, число муниципальных образований с превышением эпидпорога сократилось до двух территорий.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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