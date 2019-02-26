2019-02-26T06:41:56+03:00
Происшествия

56-летняя женщина - водитель попала в больницу после аварии у Корнилово

В ДТП был травмирован также пассажир другой машины
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УВД по ТОМесто происшествия. Фото: УВД по ТО
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу попали два человека, произошло под Томском в понедельник, 25 февраля. По версии сотрудников Госавтоинспекции, причиной аварии со столкновением двух иномарок могло стать нарушение правил дорожного движения, совершенное женщиной, находившейся за рулем одного из автомобилей.

«Около 7 часов 30 минут при повороте с улицы Центральной села Корнилово на автодорогу «Подъезд к с. Корнилово», 56-летняя женщина - водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, по предварительной информации, не предоставила преимущества в движении автомобилю Toyota Camry, под управлением 22-летнего водителя».- пояснили в пресс-службе УВД по Томской области.

По информации полицейского ведомства, в ДТП пострадали два человека женщина- водитель Chevrolet и 20-летний пассажир автомобиля Toyota. С травмами они были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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