Два лесовоза столкнулись в Томской области, в ДТП пострадал водитель

СЕГОДНЯ 06:21 2019-02-26T06:24:20+03:00

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Серьезное ДТП произошло на одной из технологических дорог в Первомайском района Томской области. Вечером понедельника, 25 февраля, здесь столкнулись два большегрузных автомобиля, груженных лесом-кругляком. Об инциденте сообщила пресс-служба Управления МВД России по Томской области.

«Около 17 часов на 17 километре лесовозной ветки автодороги Первомайское – Белый Яр, произошло столкновение встречных автомобилей MAN и КамАЗ, перевозящими лес», - уточнили подробности дорожно-транспортного происшествия сотрудники ведомства.

По информации, предоставленной полицией, в аварии получил травмы один из водителей столкнувшихся лесовозов. С травмами 56-летний водитель автомобиля MAN доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU