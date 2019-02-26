Два лесовоза столкнулись в Томской области, в ДТП пострадал водитель
Серьезное ДТП произошло на одной из технологических дорог в Первомайском района Томской области. Вечером понедельника, 25 февраля, здесь столкнулись два большегрузных автомобиля, груженных лесом-кругляком. Об инциденте сообщила пресс-служба Управления МВД России по Томской области.
«Около 17 часов на 17 километре лесовозной ветки автодороги Первомайское – Белый Яр, произошло столкновение встречных автомобилей MAN и КамАЗ, перевозящими лес», - уточнили подробности дорожно-транспортного происшествия сотрудники ведомства.
По информации, предоставленной полицией, в аварии получил травмы один из водителей столкнувшихся лесовозов. С травмами 56-летний водитель автомобиля MAN доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU