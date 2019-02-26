2019-02-26T05:39:44+03:00
Общество

«Телефон доверия» о давлении на бизнес начал работу в томском СК

Обращения, поступившие на линию, будут рассматриваться в соответствии с законом
Татьяна Щукина
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Предпринимателям обещают защиту их прав и интересов. Фото: barometr.infoПредпринимателям обещают защиту их прав и интересов. Фото: barometr.info
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В следственном управлении СК России по Томской области начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

«По номеру телефона 8 (3822) 60-76-40 сотрудниками следственного управления в режиме реального времени ведется круглосуточный прием обращений граждан, содержащих информацию о противоправных действиях в отношении предпринимателей», - пояснила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что каждый заявитель имеет возможность представиться, сообщить свои контактные данные (адрес, номер телефона), изложить суть вопроса и получить соответствующее разъяснение. Все разговоры записываются, а обращения рассматриваются в соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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