2019-02-25T11:04:38+03:00
Здоровье

Врачи выяснили, от чего чаще всего страдают томичи

В зоне риска: печень, сосуды и щитовидка
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Основной причиной является нехватка солнечных днейОсновной причиной является нехватка солнечных днейФото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты ИНВИТРО провели исследование и опубликовали интересные данные. Если в общем и целом, то жителям города стоит задуматься о следующих вещах.

Дефицит витамина D распространен у 67 % жителей Томска. Основной причиной является нехватка солнечных дней. Плюс добавляется недостаток этого витамина в продуктах. А между тем, компонент влияет на эндокринную, сердечно-сосудистую, костно-мышечную и нервную системы.

Второй в рейтинге лабораторных отклонений – холестерин. У 51 % прошедших обследование, уровень выше рекомендованного значения.

Пациенты со значением, немного превышающим 5,2 ммоль/л, нуждаются в расширенном обследовании, изменении образа жизни и контроле динамики холестерина. Значения выше 7,0 ммоль/л чаще всего требуют уже медикаментозной коррекции.

Далее в зоне риска – печень. Нарушение работы печени имеют 20 % томичей, сдавших анализы.

Причин много: вирусные гепатиты, излишний вес, эндокринная патология, токсические гепатиты (например, алкогольный), аутоиммунные заболевания, инфекционные процессы и так далее,

Статистика по вирусным гепатитам также неутешительна. Скрининговый маркер гепатита В отмечается в Томске у 2,5 % сдавших анализы – то есть у каждого 40-го пациента. Маркер гепатита С обнаруживается в Томске у 5,7 % от всех сдавших анализ пациентов.

Также у томичей проблемы с гормоном щитовидной железы. 16 % пациентов, сдавших анализы, имеют ту или иную патологию этого органа. Во всех наших продуктах есть дефицит йода, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Часто заболевания «щитовидки» путают со стрессом.

Медики рекомендуют томичам своевременно сдавать анализы и обращаться к профильным специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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