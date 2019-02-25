1524 томских предпринимателей зарегистрировались на портале «Бизнес-навигатор»
В последнее время у томских бизнесменов стала популярной регистрация на портале «Бизнес-навигатора МСП». В 2018 году за ней обратились 1524 заявителей в Томске. А вообще портал работает на 169 городов.
«Бизнес-навигатор МСП» — это бесплатный ресурс для начинающих и действующих предпринимателей. С его помощью можно промониторить рынок и сформировать примерный бизнес-план. Навигатор помогает подобрать в аренду помещение, взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, планах закупок заказчиков с государственным участием.
Также предпринимателей интересует информация о недвижимом имуществе, формы и условия финансовой поддержки, участие в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции.
Записаться на прием в единые окна «МФЦ для бизнеса» можно в центре телефонного обслуживания: 602-900.
ИСТОЧНИК KP.RU