2019-02-25T07:17:22+03:00
Экономика

В Томской области доля убыточных организаций составила 30,7 %

Такие данные опубликовал Томскстат
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Отметим, что исследование проводилось без субъектов малого предпринимательстваОтметим, что исследование проводилось без субъектов малого предпринимательстваФото: Мария ЛЕНЦ
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В январе-декабре 2018 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 84322.9 млн рублей. Это значит, что 275 предприятий получили прибыль. Общая сумма оказалась 101163.1 млн. рублей.

Одновременно с этим 122 организации имели убыток на сумму 16840.2 млн. рублей. Отметим, что исследование проводилось без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений.

Для сравнения, в январе-декабре 2017 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил 48660.8 млн. рублей. То есть, «убыточных» организаций было меньше — 25,7 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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