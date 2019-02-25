2019-02-25T06:54:07+03:00
Общество

Томские ученые выяснят, готовы ли сибиряки к полному переходу на цифровые технологии

А также факторы страха, мешающие идти в ногу со временем
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Проект, как раз, посвящен тому, какого вида сопротивление возникает и каким образом его нужно преодолеватьПроект, как раз, посвящен тому, какого вида сопротивление возникает и каким образом его нужно преодолеватьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Профессор кафедры экономики ИЭМ ТПУ Марина Рыжкова рассказала о проекте «Рынок цифровых платформ: сценарии преодоления потребительского сопротивления цифровизации». Рабочая группа изучит сопротивление, которое возникает в обществе с развитием технологий. Проект выиграл грант.

– Технологии, в том числе разного рода цифровые платформы, развиваются столь быстро, что наука не всегда успевает их осмыслить, – рассказывает Марина Рыжкова. – Создание самой цифровой платформы – это дело технических специалистов. Однако есть серьезные социальные, и психологические аспекты, «человеческий фактор».

Цифровая платформа – программа, на основании которой люди получают услуги, приобретают товары. Это, например, такие динамично развивающиеся сайты, как Avito, Uber, Airbnb, Alibaba, Госуслуги и огромное множество других, в том числе более мелких.

– Технологии и платформы развиваются, а у людей появляется разного рода неприятие, сопротивление этим процессам, – поясняет руководитель группы. – Проект как раз посвящен тому, какого вида сопротивление возникает и каким образом его нужно преодолевать. Например, люди боятся потери рабочего места вследствие введения цифровых платформ (яркий пример – диспетчер такси), боятся предоставлять свои персональные данные и прочее.

Первый этап исследования (до конца 2019 года) посвящен типологизации цифровых платформ. Второй этап (до конца 2020 года) – выявлению стратегий сопротивления и вариантов его преодоления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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