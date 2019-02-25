Томский пенсионер купил самодельный револьвер на «черном рынке»

СЕГОДНЯ 06:33 2019-02-25T06:33:37+03:00

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Сотрудники томской полиции задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении револьвера. Им оказался 67-летний местный житель. Как рассказал мужчина сотрудникам МВД, он купил это оружие с рук, «на всякий случай».

Полицейские конфисковали у пенсионера револьвер, а отдел дознания возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU