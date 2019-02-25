Томский пенсионер купил самодельный револьвер на «черном рынке»
Его приобретение рассекретили полицейские
фото: пресс-служба УМВД по Томской области
Изменить размер текста:
Сотрудники томской полиции задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении револьвера. Им оказался 67-летний местный житель. Как рассказал мужчина сотрудникам МВД, он купил это оружие с рук, «на всякий случай».
Полицейские конфисковали у пенсионера револьвер, а отдел дознания возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU