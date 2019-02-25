2019-02-25T06:08:23+03:00
Общество

28% жителей Томска признались, что друзья важнее отношений

Лишь 12 % поставили семью на первое место
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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И все же, большинство респондентов утверждают, что нельзя ставить в сравнение дружбу и отношения.И все же, большинство респондентов утверждают, что нельзя ставить в сравнение дружбу и отношения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, что важнее для жителей Томска: дружба или отношения.

28% опрошенных уверены, что друзья играют главную роль в жизни человека, а отношения - лишь второстепенную:

12% участников опроса считают отношения и семью важнее друзей.

52% респондентов утверждают, что нельзя ставить в сравнение дружбу и отношения:

- Хорошие друзья не поставят вас перед таким выбором, также и хорошая девушка, - отметил Денис.

Оставшиеся не смогли определиться с ответом, так как не имеют отношений или друзей для сравнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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