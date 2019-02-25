Томичка намерена взыскать «за страдания» 1 млн руб с батутного центра

СЕГОДНЯ 05:11 2019-02-25T05:15:30+03:00

В батутном центре можно не только прыгать, но и допрыгаться, если не соблюдать ТБ Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщина возмущена ситуацией, в которой на ее ребенка упал мужчина

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Жительница города Томска обратилась в Ленинский районный суд с иском к батутному центру, где в октябре 2018 года она отдыхала вместе со своим сыном. Ответчиками по делу выступают директору организации и инструктору по спортивно-оздоровительной гимнастике. Как ранее женщина рассказала в социальных сетях, в процессе занятия на спину ее ребенка упал мужчина, который также прыгал на батуте.

По словам матери, мальчик вместо радости получил прикус языка, сломанный зуб, синяк под глазом и шишку на лбу. Томичка считает, что ни руководство центра, ни инструктор не осуществили надлежащий контроль на занятии и не помогли ее ребенку. Теперь женщина требует материальную компенсацию

Как сообщается на сайте суда, «истец просит суд взыскать с ответчиков денежную сумму 200 тысяч рублей, затраченную им на лечение и реабилитацию ребенка, а также компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей за причинение физических и нравственных страданий».

Сейчас суд решает вопрос о принятии заявления к производству.

ИСТОЧНИК KP.RU