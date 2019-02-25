2019-02-25T05:15:30+03:00
Общество

Томичка намерена взыскать «за страдания» 1 млн руб с батутного центра

Женщина возмущена ситуацией, в которой на ее ребенка упал мужчина
Татьяна Щукина
Поделиться:
В батутном центре можно не только прыгать, но и допрыгаться, если не соблюдать ТБВ батутном центре можно не только прыгать, но и допрыгаться, если не соблюдать ТБФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жительница города Томска обратилась в Ленинский районный суд с иском к батутному центру, где в октябре 2018 года она отдыхала вместе со своим сыном. Ответчиками по делу выступают директору организации и инструктору по спортивно-оздоровительной гимнастике. Как ранее женщина рассказала в социальных сетях, в процессе занятия на спину ее ребенка упал мужчина, который также прыгал на батуте.

По словам матери, мальчик вместо радости получил прикус языка, сломанный зуб, синяк под глазом и шишку на лбу. Томичка считает, что ни руководство центра, ни инструктор не осуществили надлежащий контроль на занятии и не помогли ее ребенку. Теперь женщина требует материальную компенсацию

Как сообщается на сайте суда, «истец просит суд взыскать с ответчиков денежную сумму 200 тысяч рублей, затраченную им на лечение и реабилитацию ребенка, а также компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей за причинение физических и нравственных страданий».

Сейчас суд решает вопрос о принятии заявления к производству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томской области доля убыточных организаций составила 30,7 %
Томские ученые выяснят, готовы ли сибиряки к полному переходу на цифровые технологии
Томский пенсионер купил самодельный револьвер на «черном рынке»
28% жителей Томска признались, что друзья важнее отношений
ДТП на Мичурина в Томске: при столкновении «Нивы» и джипа пострадал мужчина
26-летний судимый томич украл золото у родственника
В Томском районе выбрали лучшего педагога и воспитателя
23 февраля в Томске пройдет народная Спартакиада
Мероприятия на выходные в Томске: конкурс пап и роспись пряников
В праздники Сбербанк в Томске будет работать по особому графику
В Томской области направят вдвое больше средств на борьбу с онкологией
В Томской области направят вдвое больше средств на борьбу с онкологией
60 мастеров привезли в Томск кукол ручной работы
65% томичей, служивших в армии, говорят, что это помогает в работе
У томичей самая большая сумма онлайн-переводов по Сибири
3-летней Даше после операций на сердце срочно нужна помощь томичей