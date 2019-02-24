ДТП на Мичурина в Томске: при столкновении «Нивы» и джипа пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-24T13:39:21+03:00

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Информация о серьезной аварии к Октябрьском районе Томска появилась в одной из популярных социальных сетей днем в воскресенье. 24 февраля. Горожане выложили и фото, подтверждающие столкновение автомобилей «Нива» и «Тойота Ленд Крузер». По словам очевидцев, одного из участников аварии увезла реанимационная машина.

В пресс-службе УВД по Томской области и в поисково-спасательной службе подтвердили сообщение об аварии на улице Мичурина в 11.45 часов. Спасатели также уточнили, что один из людей, находившихся в салоне «Нивы», оказался зажат в машине и был спасен сотрудниками МЧС до приезда Госавтоинспекции. Пока информации о состоянии его здоровья нет. Возможно, она появился в понедельник в официальной дорожной сводке УМВД по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU