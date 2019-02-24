26-летний судимый томич украл золото у родственника

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-24T13:13:10+03:00

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«Горбатого могила исправит», – говорят в народе. Эту горькую истину навсегда усвоил житель города Томска, поверивший в исправление члена своей семьи. С неизвестной для общественности целью (эта информация полицией не обнародуется) гражданину нужно было кому-то временно передать на хранение золотые украшения - браслет, сережки и цепочку. Всего на сумму в 74 тысячи рублей. Томич не нашел ничего лучше, чем передать драгоценности своему молодому родственнику, который ранее уже был судим. Тот не сумел удержаться от искушения, и присвоил неожиданно свалившееся богатство. Возможно, он рассчитывал, что родной человек не будет писать на него заявление в полицию. Однако не тут-то было. Потерпевший, потеряв свое золото, мигом помчался в «дежурку» Октябрьского райотдела и доложил, что к чему.

Воришку задержали, теперь его ждет следствие и судебное разбирательство.

«Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»». – сообщила пресс-служба УВД по Томской области, уточнив, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU