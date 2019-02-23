В Томском районе выбрали лучшего педагога и воспитателя

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-23T10:23:32+03:00

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С 18 по 21 февраля в Томском районе прошли муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России - 2019» и «Воспитатель года России - 2019». В этом году за победу в отборочном этапе боролись 6 педагогов и 6 воспитателей из Томского района.

В результате всех испытаний лучшим педагогом стала учитель русского языка и литературы из Итатской школы Татьяна Еранцева. Лауреатами конкурса оказались Наталья Макеева (учитель музыки Октябрьской школы) и Татьяна Четверухина (учитель начальных классов Богашевской школы).

Победу в «Воспитателе года» завоевала Людмила Карцец из детского сада «Радужный» п. Зональная Станция, дипломами лауреатов отмечены Антонина Василовская из п. Аэропорт и Олеся Петрачева из д. Кисловка.

- Подобные конкурсы – это еще одна возможность поделиться опытом со своими коллегами, - отметил Глава Томского района Александр Терещенко. – От всей души желаю удачи нашим победительницам на областных этапах соревнования, которые состоятся уже в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU