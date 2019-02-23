В Томском районе выбрали лучшего педагога и воспитателя
С 18 по 21 февраля в Томском районе прошли муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России - 2019» и «Воспитатель года России - 2019». В этом году за победу в отборочном этапе боролись 6 педагогов и 6 воспитателей из Томского района.
В результате всех испытаний лучшим педагогом стала учитель русского языка и литературы из Итатской школы Татьяна Еранцева. Лауреатами конкурса оказались Наталья Макеева (учитель музыки Октябрьской школы) и Татьяна Четверухина (учитель начальных классов Богашевской школы).
Победу в «Воспитателе года» завоевала Людмила Карцец из детского сада «Радужный» п. Зональная Станция, дипломами лауреатов отмечены Антонина Василовская из п. Аэропорт и Олеся Петрачева из д. Кисловка.
- Подобные конкурсы – это еще одна возможность поделиться опытом со своими коллегами, - отметил Глава Томского района Александр Терещенко. – От всей души желаю удачи нашим победительницам на областных этапах соревнования, которые состоятся уже в марте.
ИСТОЧНИК KP.RU