2019-02-23T10:16:03+03:00
Общество

23 февраля в Томске пройдет народная Спартакиада

Участников ждет перетягивание каната, фотозона с солдатами и фронтовая каша
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Желающие могут пострелять в тире и пройти полосу препятствийЖелающие могут пострелять в тире и пройти полосу препятствийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Томское ЛДПР приготовило для жителей города настоящий Народный праздник в честь 23 февраля. Они пройдут на двух городских площадках, но в разное время.

С 12:00 - в Томске на площади у ДНТ "Авангард" - ул.Бела Куна, 20

С 16:00 - в п.Зональная Станция на ул. 40 лет Победы, д.5

Жителей ждет множество увлекательного: перетягивание каната, тир для стрельбы по мишеням, полоса препятствий, гиревой спорт, фотозона с солдатами.

Все участники получат призы, а те, кто опасаются холодов - порцию горячего чая и кашу под хорошую музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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