2019-02-22T15:12:55+03:00
Туризм

Мероприятия на выходные в Томске: конкурс пап и роспись пряников

В праздничные дни томичей ждет насыщенная культурная программа
Татьяна Щукина
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Ура, праздники! Все на свежий воздух!Ура, праздники! Все на свежий воздух!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Администрация города Томска представила программу мероприятий на 23-24 февраля. Выходные (они же праздничные) дни жители города могут провести с пользой для своего здоровья и культурного развития.

Суббота, 23 февраля:

В Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3)

в 13:00 пройдет мастер-класс по росписи пряника «Подарок для настоящего мужчины!».

В 16:00 в театре «Ренессанс» (ул. Шевченко, 45) - спектакль «Строки, опаленные войной»

В 17:00 на пл. Новособорной пройдет семейная развлекательная программа «Самый лучший папа»

Дополнительная информация: по телефону 63-40-42 (ДК «Томский перекрёсток»)

В Зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

в 17:00 состоится фестиваль короткого метра «Игры разума»,

в 19:00 - фестиваль короткометражного кино «Nordic Shorts».

Воскресенье, 24 февраля:

В Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3)

в 12:00 начнется пешеходная экскурсия «Тайны томских окон». В 16:00 томичей ожидает тематическая экскурсия «Экскурсия с мужским характером».

В 13:30 на пл. Новособорной состоится игровая программа «Зимние забавы». Будут «весёлые старты», шуточные соревнования, снежные игры.

В Зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

в 12:00 начнется спектакль «Волшебная зима в Муме-доле»,

в 17:00 - фестиваль короткого метра «Игры разума»,

в 19:00 - фестиваль короткометражного кино «Nordic Shorts».

В 15:00 в библиотеке «Академическая» (ул. Королёва, 4) состоится творческий вечер Дениса Грущенко «Бессонница».

В 18:00 в ДК «Маяк» (Иркутский тракт, 86/1) пройдет Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцевальное рандеву».

Спортивные мероприятия:

В субботу, 23 февраля:

В 10:00 на ледовых площадках города пройдут встречи Первенства Томска по хоккею.

В 10:00 в зале фехтования спортшколы им. В.А. Шевелева (пр.Ленина, 207) начнутся городские соревнования по фехтованию, посвященные Дню Защитника Отечества

Воскресенье, 24 февраля:

С 10:00 на ледовых площадках города пройдут встречи Первенства Томска по хоккею.

В 10:00 в спортивном зале спортшколы №16 (ул. Нахимова,1г) пройдут городские соревнования по гребному спорту

В 10:45 на стадионе «Буревестник» (ул.19 Гвардейской Дивизии,20) состоится XXХVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019» в Томской

ИСТОЧНИК KP.RU

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