В праздники Сбербанк в Томске будет работать по особому графику

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-22T10:52:54+03:00

С подробностями можно ознакомиться на сайте Сбербанка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сбербанк рассказал о том, как будут работать его томские отделения в праздничные дни.

22 февраля — обслуживание клиентов будет осуществляться по режиму работы за пятницу.

23 февраля — работают все офисы имеющие в режиме работы субботу, при этом продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

24 февраля — выходной день.

7 марта — обслуживание клиентов будет осуществляться по режиму работы четверга, при этом продолжительность работы сокращается на один час.

8 марта — выходной, праздничный день для всех подразделений Банка.

9 марта — работают все ВСП, имеющие в своем режиме субботу, по действующему режиму.

10 марта — выходной день.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Сибирского Сбербанка ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

ИСТОЧНИК KP.RU