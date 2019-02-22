В праздники Сбербанк в Томске будет работать по особому графику
Сбербанк рассказал о том, как будут работать его томские отделения в праздничные дни.
22 февраля — обслуживание клиентов будет осуществляться по режиму работы за пятницу.
23 февраля — работают все офисы имеющие в режиме работы субботу, при этом продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
24 февраля — выходной день.
7 марта — обслуживание клиентов будет осуществляться по режиму работы четверга, при этом продолжительность работы сокращается на один час.
8 марта — выходной, праздничный день для всех подразделений Банка.
9 марта — работают все ВСП, имеющие в своем режиме субботу, по действующему режиму.
10 марта — выходной день.
С подробной информацией о режиме работы подразделений Сибирского Сбербанка ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
ИСТОЧНИК KP.RU